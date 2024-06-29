Отдых на пляжах: в МВД рассказали о базовых правилах безопасности на воде

Отправляясь отдыхать на водоемы, украинцам следует помнить базовые правила поведения, соблюдение которых поможет уберечься от несчастных случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД в Telegram .

Безопасные условия и места отдыха

Да, граждан призывают купаться исключительно в отведенных для этого местах. Для этого пляжи должны быть оборудованы, иметь спасательные посты и доступ к укрытиям.

В МВД призывают граждан не посещать "дикие" пляжи с неизвестными водоемами, ведь там есть вероятность подвергнуться опасности в виде стремительного течения. Кроме того, в ведомстве отмечают необходимость избегать вод, где проводились боевые действия.

Осторожность и наблюдение

Также граждан во время семейного отдыха на воде призывают внимательно следить за детьми. В случае, если вы чувствуете себя неуверенно в воде, следует пользоваться надувными плавательными средствами (круги, поплавки и прочее - ред.).

Кроме того, в МВД призывают украинцев овладеть необходимыми навыками по оказанию первой помощи, которые могут положительно повлиять на ход ситуации в чрезвычайных условиях.

Необходимое состояние здоровья

В ведомстве призывают граждан не употреблять алкоголь на пляжах. Также не стоит идти в воду сразу после еды.

Важно перед отдыхом ознакомиться с проверенным специалистами списком водоемов и пляжей, где можно отдыхать. Такой список публикуют городские советы или военные администрации.

В МВД напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации следует обращаться на единый номер спецслужб "112" или отдельно по телефонам "101", "102" или "103".