Пляжі на курортах в Запорізькій області затопило через шторм

У Бердянську після шторму пляжі в районі Верхової опинилися під водою. Підтоплено також і кафе, розташовані на березі.

Як розповів директор Рятувально-водолазної служби Олександр Врублевський, який побував на місці подій, ситуація повинна вирішиться після того, як шторм закінчиться - тоді вода має піти.

У Кирилівці на пляжі шторм на морі піднявся такий, що вода затопила декілька пляжів.

Журналісти зафіксували на веб-камерах, які показують Кирилівку в реальному часі, кадри із затопленими пляжами. Навіси і пляжні парасольки опинилися за один-два метри від води.