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Пляжі на курортах в Запорізькій області затопило через шторм

Автор: Андрій Василюк

Через негоду на Азовському узбережжі Запорізької області 17 червня затопило пляжі. Від шторму постраждали пляжі Бердянська та Кирилівки.

Про це повідомляють pro.berdiansk.biz та inform.zp.ua.

У Бердянську після шторму пляжі в районі Верхової опинилися під водою. Підтоплено також і кафе, розташовані на березі.

Як розповів директор Рятувально-водолазної служби Олександр Врублевський, який побував на місці подій, ситуація повинна вирішиться після того, як шторм закінчиться - тоді вода має піти.

У Кирилівці на пляжі шторм на морі піднявся такий, що вода затопила декілька пляжів.

Журналісти зафіксували на веб-камерах, які показують Кирилівку в реальному часі, кадри із затопленими пляжами. Навіси і пляжні парасольки опинилися за один-два метри від води.

Нагадаємо, останні дні в Україні вирує негода - дощі з грозами та сильний вітер.

На 18 червня також оголошене штормове попередження. Синоптики прогнозують, грози, град та шквали.

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