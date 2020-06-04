Пляжі на Азовському морі буде патрулювати Нацгвардія

Через послаблення карантинних обмежень в Україні посилять патрулювання прибережних зон поблизу Азовського моря. Зокрема, контролюватимуть пляжі у Маріуполі та деяких населених пунктах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомив заступник командира військової частини Сергій Загреба, наряди Нацгвардії посилюють патрулювання прибережних зон через те, що кількість відпочивальників на пляжах збільшується.

"Із потеплінням кількість відпочивальників на пляжах збільшується. Запрацювали заклади харчування, готелі та спортивні майданчики у прибережних районах. У зв’язку з цим, такі місця були підсилені пішими нарядами, а також автопатрулями Нацгвардії у взаємодії із Нацполіцією", - сказав заступник.

Таким чином військові та поліція будуть контролювати пляжі Маріуполя, Ялти, Мелекина та Білосарайської Коси. Патрулювання узбережжя Азовського моря триватиме до закінчення курортного сезону.

У Міністерстві охорони здоров'я раніше заявляли, що усі відпочиваючі на пляжах повинні дотримуватися дистанції мінімум два метри, регулярно мити руки, чхати тільки до одноразової серветки або у вигин ліктя. Разом з тим персонал пляжів повинен буде працювати в масках. Також у МОЗ не рекомендують людям із груп ризику (літнім і з хронічними захворюваннями) відвідувати прибережних зон та зон відпочинку.

Зазначимо, за порушення карантину, залежно від подальших наслідків, передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, купальний сезон у Києві затримається, попри рішення КМДА про відкриття пляжів з 1 червня.

Також з 5 червня в Україні розпочинається черговий етап ослаблення карантину.