На пляжах Києва купатися заборонено

Фото: пляжі в Києві (РБК-Україна)

На пляжах теж необхідно дотримуватися правила безпеки

Міські пляжі Києва відкриті тільки як прибережні зони відпочинку. Мер столиці заявив, що на них заборонено купатися.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

Крім того, він зазначив, що київська влада організовує дезінфекцію муніципальних пляжів двічі в день.

"Купатися на міських пляжах сьогодні заборонено - поки не буде на це дозволу Держпродпотребслужби міста. Хочу звернутися до киян: на пляжах теж необхідно дотримуватися правил безпеки", - заявив він.

Також Кличко додав, що в столиці не дозволяли відкривати бари, нічні клуби, розважальні центри. Зараз у Києві можуть працювати тільки літні майданчики кафе і ресторанів.

Відзначимо, в Києві залишається одна з найгірших епідеміологічних ситуацій по всій країні. МОЗ, у свою чергу, повідомляє, що столиця не готова до послаблення карантину.

Нагадаємо, у Держпотребслужбі оцінили ризики зараження коронавірусом на пляжах.

Раніше повідомлялося, що у разі погіршення епідемічної ситуації Київ може посилити карантин.

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Автор: Анастасия Рокитна