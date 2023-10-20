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На пляж в Одесской области вынесло мину

Иллюстративное фото: на пляж в Одесской области вынесло мину (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

К побережью Черноморска в Одесской области прибило морскую мину 20 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Черноморска Василия Гуляева.

Он отметил, что сегодня в бухте обнаружили мину. Сейчас саперы работают над ее обезвреживанием.

При этом Гуляев отметил, что из-за штормовой погоды не исключены случаи прибивания к берегу и других взрывоопасных предметов

Мины в Одесской области

Отметим, что штормовое море время от времени выносит мины на побережье. При этом бывают и случаи, когда от морских мин гибнут или получают повреждения мирные жители.

Напомним, что 14 октября на побережье Одесской области вынесло морскую мину, которую ликвидировали спасатели.

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Одесса