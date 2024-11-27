Продукты можно будет вернуть продавцу: Кабмин утвердил новый порядок

Кабинет министров утвердил Порядок возврата (замены) непригодных и опасных пищевых продуктов. Их можно будет вернуть продавцу в течение срока от 1 до 14 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 26 ноября 2024 года №1347 .

Согласно документу, потребитель при приобретении непригодного или опасного пищевого продукта обращается в устной или письменной форме по его выбору к предприятию по месту приобретения с требованием о:

замене такого пищевого продукта на подходящий безопасный аналогичный продукт;

или возврате уплаченных средств за такой продукт.

Требование может быть предъявлено в следующие сроки:

в отношении пищевого продукта, хранение которого требует температурного режима до + 6°С, - в течение суток с момента его приобретения;

в отношении пищевого продукта, предельный срок потребления (даты "употребить до") или минимальный срок годности которого не превышает 14 дней, - не позднее трех календарных дней,

по пищевому продукту, срок годности которого превышает 14 дней, - не позднее 14 дней.

Для случаев дистанционного приобретения продуктов (онлайн-торговля) предусмотрено, что сроки возврата и замены начинают действовать с момента фактического получения покупателем продукции.

Потребитель при обращении предъявляет расчетный документ и предоставляет непригодный или опасный пищевой продукт.

Возврат средств за непригодный или опасный пищевой продукт проводится предприятием в день обращения.

В случае если по вине предприятия и невнимательности потребителя последним приобретен пищевой продукт, срок потребления или срок годности которого на момент приобретения истек, предприятие обязано по требованию потребителя в любых условиях возвратить уплаченные за такой продукт средства.