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Продукты можно будет вернуть продавцу: Кабмин утвердил новый порядок

Украина, Среда 27 ноября 2024 14:06
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Продукты можно будет вернуть продавцу: Кабмин утвердил новый порядок Фото: Продукты можно вернуть в магазин в течение срока от 1 до 14 дней (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил Порядок возврата (замены) непригодных и опасных пищевых продуктов. Их можно будет вернуть продавцу в течение срока от 1 до 14 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 26 ноября 2024 года №1347.

Согласно документу, потребитель при приобретении непригодного или опасного пищевого продукта обращается в устной или письменной форме по его выбору к предприятию по месту приобретения с требованием о:

  • замене такого пищевого продукта на подходящий безопасный аналогичный продукт;
  • или возврате уплаченных средств за такой продукт.

Требование может быть предъявлено в следующие сроки:

  • в отношении пищевого продукта, хранение которого требует температурного режима до + 6°С, - в течение суток с момента его приобретения;
  • в отношении пищевого продукта, предельный срок потребления (даты "употребить до") или минимальный срок годности которого не превышает 14 дней, - не позднее трех календарных дней,
  • по пищевому продукту, срок годности которого превышает 14 дней, - не позднее 14 дней.

Для случаев дистанционного приобретения продуктов (онлайн-торговля) предусмотрено, что сроки возврата и замены начинают действовать с момента фактического получения покупателем продукции.

Потребитель при обращении предъявляет расчетный документ и предоставляет непригодный или опасный пищевой продукт.

Возврат средств за непригодный или опасный пищевой продукт проводится предприятием в день обращения.

В случае если по вине предприятия и невнимательности потребителя последним приобретен пищевой продукт, срок потребления или срок годности которого на момент приобретения истек, предприятие обязано по требованию потребителя в любых условиях возвратить уплаченные за такой продукт средства.

Новый порядок вступит в силу одновременно с новой редакцией закона "О защите прав потребителей", то есть после отмены военного положения.

Напомним, согласно закону "О защите прав потребителей" граждане имеют право на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, обеспечивающей возможность ее сознательного и компетентного выбора. Она должна быть предоставлена для приобретения товара или заказа работы (услуги).

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