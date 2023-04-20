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Площадью в 100 гектаров. Киевсовет отвел землю под Национальное военное кладбище

Фото: Киевсовет отвел землю под Национальное военное кладбище (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Киевсовет выделил землю для создания Национального военного кладбища в Быковне. Его общая площадь составит около 100 гектаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"Киевсовет сегодня отвел землю и фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство и место определило правительство", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, речь идет о Быковне.

"8 гектаров земли в этой местности - в собственности города. И сегодня мы отвели их фактически начав процедуру организации Мемориала. Рядом - около 90 гектаров - земля государственная", - говорит Кличко.

Таким образом, общая площадь Национального военного мемориального кладбища достигнет почти 100 гектаров.

Напомним, что ранее Кабинет Министров Украины принял решение о создании военного кладбища.

Впоследствии сообщалось, что строительство этого кладбища планируется начать весной 2023 года.

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