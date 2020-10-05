Площа лісових пожеж у Каліфорнії перевищила 1,6 млн гектарів

Фото: лісові пожежі у Каліфорнії (twitter.com Electrical RWC)

В Каліфорнії (США) продовжують вирувати пожежі, площа яких перевищила 1,6 млн гектарів. Вони більш ніж удвічі перевищують площу ураження у 2018 році, коли зафіксували 1,67 мільйона акрів (675 тисияч га) спаленої землі.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, за 2020 рік в Каліфорнії сталося понад 8 200 лісових пожеж, у результаті яких померла 31 людина. Крім того, вони випалили більш як 4 мільйони (або 1,6 гектар) акрів землі і зруйнували понад 8 400 будівель.

Представник Каліфорнійського Департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Скотт Маклін заявив, що лісові пожежі у Каліфорнії є вражаючими.

"Чотири мільйони - це відмітка, яка є незбагненною. Це вражає уяву і захоплює дух", - сказав він.

Нагадаємо, в Каліфорнії лісові пожежі підібралися до будинків, у результаті чого тисячі людей були евакуйовані.

Також були опубліковані фото і відео з місця масштабних пожеж у Сполучених Штатах.

Раніше повідомлялося, що вогонь почав наближатися до передмістя Лос-Анджелеса.