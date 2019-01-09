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Площа льодового покриву в Антарктиці досягла рекордного мінімуму

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 22:52
Площа льодового покриву в Антарктиці досягла рекордного мінімуму
Ілюстративне фото (flickr.com)

Це рекордний мінімум за 40 років

Площа антарктичного морського льоду станом на 1 січня 2019 року знизилася до 5,47 млн квадратних кілометрів. Це випливає з дослідження Національного центру інформації по снігу і льоду США (NSIDC), повідомляє РБК-Україна з посиланням на N+1.

Це рекордний мінімум для цієї дати за 40 років.

Наголошується, що оскільки літній сезон танення льоду триватиме ще півтора-два місяці, то його площа може оновити рекорд річного мінімуму.

За даними відомства, на 1 січня площа морського льоду в Антарктиці була на 30 тисяч квадратних кілометрів менше від попереднього рекорду, встановленого на 1 січня 2017 року, і на 1,88 млн квадратних кілометрів менше від середнього показника за 1981-2010 роки.

У грудні 2018 року площа антарктичного морського льоду скорочувалася на 253 тисячі квадратних кілометрів в день, що істотно швидше, ніж у середньому для цього місяця. Швидкість втрати льоду також встановила рекорд за всю історію супутникових спостережень.

Причини настільки різкого скорочення площі льодів в цьому році поки неясні.

Раніше РБК-Україна писало, що за останні років танення льодовиків в Антарктиці прискорилося в три рази.

Також повідомлялося, що Україна домовилася про спільних дослідженнях Антарктики з Китаєм, Малайзією і Туреччиною.

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