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Интервью

В Антарктике таяние льда ускорилось в три раза за последние 5 лет, - ученые

НовостиОбщество    14.06.2018 - 11:03
Фото: иллюстративное фото (flickr.com)
Фото: иллюстративное фото (flickr.com)

Ученые заявляют о рекордных темпах таяния ледяного покрова Антарктики

За последние лет таяние льдов в Антарктике ускорилось в три раза. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на доклад ученых США и Великобритании.

Согласно данным последних исследований, лед в Антарктике тает с рекордной скоростью, и последующий подъем уровня воды в мировом океане может иметь катастрофические последствия. Если в ближайшее десятилетие не будут приняты меры, то к 2070 году уровень воды повысится на метр.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, приняли участие 84 ученых из 44 международных организаций. По их данным, до 2012 года Антарктика теряла ледяной покров с постоянной скоростью - 76 млрд. тонн в год. Однако с тех пор наблюдается резкий рост, который привел к потере 219 млрд. тонн льда в год - это повышает уровень океана на 0,6 мм в год.

Напомним, ранее Украина договорилась о совместных исследованиях Антарктики с Китаем, Малайзией и Турцией.  

 

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Теги публикации: ученые, лед, Антарктида  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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