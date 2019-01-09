Площадь ледового покрова в Антарктике достигла рекордного минимума

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Это рекордный минимум за 40 лет

Площадь антарктического морского льда по состоянию на 1 января 2019 года снизилась до 5,47 млн квадратных километров. Это следует из исследования Национального центра информации по снегу и льду США (NSIDC), сообщает РБК-Украина со ссылкой на N+1.

Это рекордный минимум для этой даты за 40 лет.

Отмечается, что поскольку летний сезон таяния льда будет продолжаться еще полтора-два месяца, то его площадь может обновить и рекорд годового минимума.

По данным ведомства, на 1 января площадь морского льда в Антарктике была на 30 тысяч квадратных километров меньше предыдущего рекорда, установленного 1 января 2017 года, и на 1,88 млн квадратных километров меньше среднего показателя за 1981-2010 годы.

В декабре 2018 года площадь антарктического морского льда сокращалась на 253 тысячи квадратных километров в день, что существенно быстрее, чем в среднем для этого месяца. Скорость потери льда также установила рекорд за всю историю спутниковых наблюдений.

Причины настолько резкого сокращения площади льдов в этом году пока неясны.

Ранее РБК-Украина писало, что за последние лет таяние льдов в Антарктике ускорилось в три раза.

Также сообщалось, что Украина договорилась о совместных исследованиях Антарктики с Китаем, Малайзией и Турцией.