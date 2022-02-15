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Через погані новини. НБУ в січні витратив 1,5 млрд доларів на підтримку гривні

Автор: Сергій Щербина

Національний банк України тільки в січні витратив 1,5 млрд доларів на утримання курсу гривні. У владі звинувачують у дестабілізації валютного ринку негативну інформаційну повістку.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

За його словами, інших макроекономічних причин для падіння національної валюти не існує.

Співрозмовник уточнив, що тільки за грудень на тлі повідомлень про загрозу російського вторгнення бізнес вивів з України 12 млрд доларів інвестицій і дивідендів. У той час як за весь минулий рік держава залучила тільки 6,5 млрд доларів.

"Фактично з жовтня і по лютий ми втратили доступ до ринків позик. Внутрішнього ринку також практично немає", - зазначив він.

В той самий час в уряді вважають, що при зменшенні інформаційного напруження ситуація досить швидко стабілізується. "Наприклад вже сьогодні Нацбанк фіксував на валютному ринку розворот негативної динаміки", - додало джерело.

Нагадаємо, на торгах 16 лютого офіційний курс долара впав на 29 копійок у порівнянні з попереднім днем і склав 28,24 гривні.

Зазначимо, згідно з прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень.

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