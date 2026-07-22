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Плывут авто и мусорные баки. Часть Одессы затопило во время сильного ливня (видео)

08:58 22.07.2026 Ср
1 мин
В городе частично исчез свет и не курсирует некоторый транспорт
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия непогоды в Одессе 22 июля (скриншот видео)

Одессой пронесся сильный ливень, повлекший за собой подтопление и другие последствия в городе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет и сообщения очевидцев в соцсетях.

Как стало известно, утром в Одессе выпал сильный ливень, повлекший за собой подтопление целых улиц.

На роликах, опубликованных в сети, видны затопленные дворы многоэтажек и магистрали. Поток воды сносит автомобили и мусорные баки.

Фото: последствия непогоды (omr.gov.ua/ru)

Из-за ливня перекрыли улицы, не курсируют некоторые трамваи. Также сообщается, что в части города нет света после ненастья. Затоплен рынок 7 км.

"Обращаемся к жителям и гостям города не оставлять транспортные средства на ливнеприемных решетках и под деревьями и по возможности ограничить передвижение по городу", - заявили в городском совете.

Кроме того, враг начал утро с террора Одессы. К счастью, в результате атаки нет пострадавших.

Напомним, в конце сентября 2025 года Одессу накрыли сильные ливни, повлекшие затопление части города. В результате стихии тогда погибли 10 человек.

Сотни домов были затоплены , часть Одессы осталась без света.

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