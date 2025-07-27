Плыли "прорывать блокаду": ЦАХАЛ перехватил судно с пропалестинскими активистами

Судно намеревалось "прорвать морскую блокаду" в Газе. ЦАХАЛ отбуксировал лодку в сторону порта Ашдод.

Handala отправилось из Сицилии. Это произошло спустя несколько недель после того, как Израиль перехватил другое судно, предпринявшее резонансную попытку добраться до Газы.

По данным коалиции "Флотилия свободы", которая стоит за отправкой кораблей в двух вышеуказанных случаях, в этот раз на борту были 19 пропалестинских активистов и два журналиста телеканала "Аль-Джазира".

Армия обороны Израиля не дала официального комментария по поводу инцидента. В свою очередь, Министерство иностранных дел страны подтвердило факт перехвата судна. В ведомстве заявили, что все находившиеся на борту люди в безопасности.

"Судно благополучно следует к берегам Израиля. Все пассажиры в безопасности. Несанкционированные попытки прорыва опасны, незаконны и подрывают продолжающиеся гуманитарные усилия", - сообщили в МИД.