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Защитник "Финикса" заблокировал бросок и оформил эффектный данк: момент дня в НБА

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Среда 14 декабря 2022 09:59
Защитник "Финикса" заблокировал бросок и оформил эффектный данк: момент дня в НБА Фото: Джош Окоги (в центре) всегда в борьбе (heraldandnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших эпизодов игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил атакующий защитник "Финикс Санз" Джош Окоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

24-летний нигериец классно проявил себя под занавес второй четверти. Он не дал Портеру забросить трехочковый и мгновенно убежал в контратаку. Выпад "второго номера" аризонцев завершился зрелищным слэм-данком.

Стараний Окоги не хватило для положительного для "Финикса" результата. "Санз" без шансов проиграли "Хьюстону" на выезде (97:111). Тем не менее, команда нигерийского защитника сохранила позиции в зоне плей-офф Западной конференции НБА.

Сам Окоги провел на паркете 20 минут. За это время он успел набрать 10 очков, сделал 6 подборов и отдал 3 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Рокетс" Джейлен Грин (26 пунктов).

Кто такой Джош Окоги

Уроженец Лагоса, обучался в Технологическом институте Джорджии. Первокурсником попал в сборную сезона Конференции атлантического побережья в Национальной ассоциации студенческого спорта.

Выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2018. "Миннесота Тимбервулвз" выбрала нигерийца под 20-м номером в первом раунде. Стал игроком основы после перехода Батлера в "Филадельфию".

В составе "Финикса" проводит первый сезон. Средние цифры Окоги в целом не впечатляют – 3.8 очков, 2.4 подбора, 0.9 передач, 0.6 перехватов за 9,5 минут на площадке.

К слову, накануне форвард "Сан-Антонио" Джонсон оформил блок-шот в финальной атаке соперника.

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