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Силовой слэм-данк ветерана "Милуоки" утвердил поражение "Индианы": момент дня в НБА

Милуоки, Понедельник 22 апреля 2024 10:55
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Силовой слэм-данк ветерана "Милуоки" утвердил поражение "Индианы": момент дня в НБА Фото: Брук Лопес (слева) набрал 11 очков против "Пэйсерс" (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Милуоки Бакс" Брук Лопес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

36-летний американец отличился эпизодом под занавес встречи с "Индианой". Он получил передачу Тейтума на ход, гигантскими шагами оказался под щитом и мощно уложил сверху, отправив наземь Несмита.

"Милуоки" одержал уверенную победу (109:94) и повел в серии первого раунда плей-офф. Следующий матч состоится на домашней арене "Бакс". Поединок запланирован на ночь на среду, 24 апреля.

Самым результативным на паркете стал форвард "Пэйсерс" Паскаль Сиакам. Он набрал 36 очков, сделал 13 подборов и отдал 2 передачи. Тем временем Лопес положил 11 пунктов в копилку "Милуоки".

Кто такой Брук Лопес

Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне выступал за "Стэнфорд Кардинал". Выбран "Нью-Джерси Нетс" под 10-м номером драфта НБА-2008.

В составе команды, трансформировавшейся в "Бруклин", провел 9 лет. Сезон 2017/18 отыграл за "Лейкерс". Перед кампанией 2018/19 оказался в рядах "Милуоки" и по завершении сезона подписал 4-летний контракт на 52 млн долларов. Стал с "Бакс" чемпионом ассоциации (2021).

Лопес родился на минуту быстрее своего брата-близнеца – Робина. Нынешний сезон он тоже проводит за "Милуоки". Оба Лопеса фанатеют от персонажей "Диснея".

К слову, накануне центровой "Филадельфии" Эмбиид возглавил хит-парад моментов с данком после наброса от щита.

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