На плей-офф Ліги Європи заявлені 13 гравців збірної України

У плей-офф Ліги Європи сезону-2019/2020 зможуть зіграти відразу 13 футболістів збірної України, яких головний тренер Андрій Шевченко запрошував останні матчі 2019 року. Оновлені заявки всіх учасників турніру були опубліковані на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Донецький "Шахтар" заявив дев’ятьох гравців: Андрія Пятова, Сергія Кривцова, Миколу Матвієнка, Сергія Болбата, Віктора Коваленка, Тараса Степаненка, Євгена Коноплянку, Марлоса та Жуніора Мораеса. В 1/16 фіналу "гірники" протистоятимуть португальській "Бенфіці". Перший матч команда проведе на своєму полі.

Бельгійський "Гент" вніс до заявки трьох українців - Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна. В 1/16 фіналу бельгійці зіграють з італійською "Ромою". Перший поєдинок відбудеться в Римі.

Бельгійський "Брюгге" заявив Едуарда Соболя. В 1/16 фіналу чорно-сині битимуться з "Манчестер Юнайтед". Перший матч команда проведе вдома.

Поєдинки 1/16 фіналу відбудуться 20 лютого та 26-27 лютого.

Нагадаємо, груповий етап Ліги Європи не змогли подолати київське "Динамо" і бронзовий призер УПЛ "Олександрія".