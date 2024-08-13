Плетенчук отреагировал на информацию о подготовке флота РФ для ядерных ударов по Европе
Для России опасно размещать в Черном море корабли, способные наносить удары ядерным оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
Плетенчук отметил, что в Черном море запрещено применение носителей ядерного вооружения.
"Это ограниченная акватория, и здесь очень много правил. И она в любой момент может остаться в закрытом состоянии, как это и произошло фактически. Поэтому размещать здесь подобные системы вооружения более рискованно. Кроме того, их здесь будет значительно проще найти, чем в океане. Поэтому в основном это прерогатива других флотов", - пояснил спикер.
По его словам, Россия регулярно проводит ядерные учения и планирования, поэтому в этом нет ничего нового.
"Сказать, что в этих планах есть что-то чрезвычайное… У них есть доктрины, которые предусматривают так называемые "недружественные страны", потенциальных врагов, среди которых все цивилизованные страны. И какие именно моменты они отрабатывают - это их вопрос. Но так или иначе ядерная оружие - это последний козырь. Если ты его применяешь, это перестает быть козырем”, - добавил Плетенчук.
Что предшествовало
Напомним, как сообщило издание Financial Times, согласно секретным документам, полученным американскими журналистами от западных источников, Россия разрабатывала стратегию для своего флота, включавшую нанесение ядерных ударов по целям в Западной Европе в случае конфликта с НАТО.
Эти документы разрабатывались между 2008 и 2014 годами. Они содержат карты с потенциальными целями на западном побережье Франции и координаты военно-морской базы в Барроу-ин-Фернессе на севере Великобритании.
В них также отмечается, что Россия сохранила возможность размещения тактического ядерного оружия на надводных кораблях, несмотря на международные соглашения, а среди носителей такого вооружения отмечаются "противоводные ракеты с ядерными боеголовками, размещенные на надводных кораблях и подводных лодках", "корабельные и береговые с ядерными боеголовками для поражения группировок ПВО противника".
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