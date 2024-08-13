Плетенчук отреагировал на информацию о подготовке флота РФ для ядерных ударов по Европе

Плетенчук отметил, что в Черном море запрещено применение носителей ядерного вооружения.

"Это ограниченная акватория, и здесь очень много правил. И она в любой момент может остаться в закрытом состоянии, как это и произошло фактически. Поэтому размещать здесь подобные системы вооружения более рискованно. Кроме того, их здесь будет значительно проще найти, чем в океане. Поэтому в основном это прерогатива других флотов", - пояснил спикер.

По его словам, Россия регулярно проводит ядерные учения и планирования, поэтому в этом нет ничего нового.

"Сказать, что в этих планах есть что-то чрезвычайное… У них есть доктрины, которые предусматривают так называемые "недружественные страны", потенциальных врагов, среди которых все цивилизованные страны. И какие именно моменты они отрабатывают - это их вопрос. Но так или иначе ядерная оружие - это последний козырь. Если ты его применяешь, это перестает быть козырем”, - добавил Плетенчук.