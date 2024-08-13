Плетенчук відреагував на інформацію про підготовку флоту РФ для ядерних ударів по Європі

Плетенчук зазначив, що у Чорному морі заборонено застосування носіїв ядерного озброєння.

"Це обмежена акваторія, і тут дуже багато правил. І вона в будь-який момент може залишитися в закритому стані, як це й сталося фактично. Тому розміщувати тут подібні системи озброєння більш ризиковано. Крім того, їх тут буде значно простіше знайти, ніж в океані. Тому здебільшого це прерогатива інших флотів", - пояснив речник.

За його словами, Росія регулярно проводить ядерні навчання та планування, то ж у цьому немає нічого нового.

"Сказати, що в цих планах є щось надзвичайне… У них є доктрини, які передбачають так звані "недружні країни", потенційних ворогів, серед яких усі цивілізовані країни. І які саме моменти вони відпрацьовують - це питання їхнє. Але так чи інакше ядерна зброя - це останній козир. Якщо ти її застосовуєш, це перестає бути козирем", - додав Плетенчук.