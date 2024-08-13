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Плетенчук відреагував на інформацію про підготовку флоту РФ для ядерних ударів по Європі

Вівторок 13 серпня 2024 20:19
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Плетенчук відреагував на інформацію про підготовку флоту РФ для ядерних ударів по Європі Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Тетяна Степанова

Для Росії небезпечно розміщувати у Чорному морі кораблі, які здатні завдавати ударів ядерною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Плетенчук зазначив, що у Чорному морі заборонено застосування носіїв ядерного озброєння.

"Це обмежена акваторія, і тут дуже багато правил. І вона в будь-який момент може залишитися в закритому стані, як це й сталося фактично. Тому розміщувати тут подібні системи озброєння більш ризиковано. Крім того, їх тут буде значно простіше знайти, ніж в океані. Тому здебільшого це прерогатива інших флотів", - пояснив речник.

За його словами, Росія регулярно проводить ядерні навчання та планування, то ж у цьому немає нічого нового.

"Сказати, що в цих планах є щось надзвичайне… У них є доктрини, які передбачають так звані "недружні країни", потенційних ворогів, серед яких усі цивілізовані країни. І які саме моменти вони відпрацьовують - це питання їхнє. Але так чи інакше ядерна зброя - це останній козир. Якщо ти її застосовуєш, це перестає бути козирем", - додав Плетенчук.

Що передувало

Нагадаємо, як повідомило видання Financial Times, згідно з секретними документами, які отримали американські журналісти від західних джерел, Росія розробляла стратегію для свого флоту, яка включала завдання ядерних ударів по цілях у Західній Європі в разі конфлікту з НАТО.

Зазначається, що ці документи розроблялися між 2008 і 2014 роками. Вони містять карти з потенційними цілями на західному узбережжі Франції та координати військово-морської бази в Барроу-ін-Фернессі на півночі Великої Британії.

В них також наголошується, що Росія зберегла можливість розміщення тактичної ядерної зброї на надводних кораблях, попри міжнародні угоди, а серед носіїв такого озброєння зазначаються "протичовнові ракети з ядерними боєголовками, розміщені на надводних кораблях і підводних човнах", "корабельні та берегові керовані ракети ППО з ядерними боєголовками для ураження угруповань ППО противника".

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