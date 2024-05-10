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Плетенчук о ситуации на юге: признаков формирования наступательных группировок РФ не видим

Фото: начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Татьяна Степанова

Ситуация на юге Украины остается неизменной. Признаков формирования наступательных группировок россиян не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Ситуация остается неизменной, каких-либо признаков формирования наступательных группировок не видим, равно как и изменение состояния и положения врага на нашем направлении", - отметил Плетенчук.

По его словам, на юге враг продолжает активные штурмовые действия на всех участках фронта, используя "Шахеды" и совершая многочисленные атаки.

"Продолжают они попытки вести штурмовые действия фактически на всех участках фронта. В нашей операционной зоне - это Работино и Крынки. Позже будем иметь полную информацию относительно этих событий", - сказал спикер.

Он также рассказал, что вчера россияне предприняли 21 попытку штурмов, однако они были неудачными.

"Заходили в Работино, там было пять штурмов, но они были вынуждены покинуть поле боя из-за потерь. В Старобельске было 14 штурмов, а в Крынках - два", - добавил Плетенчук.

 

Ситуация на фронте 10 мая

По данным Генштаба, россияне продолжают давить на Силы обороны по двум направлениям в Донецкой области.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), на фронте в Украине продолжаются позиционные бои по многим направлениям.

Силы обороны уничтожили многие бронетехники российских оккупантов на Авдеевском направлении, а захватчики, вероятно, могут проводить перегруппировку и готовить новые попытки прорыва к Часовому Яру.

Кроме того, ВСУ сегодня утром остановили наступление россиян на Харьковском направлении.

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