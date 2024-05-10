Плетенчук о ситуации на юге: признаков формирования наступательных группировок РФ не видим

"Ситуация остается неизменной, каких-либо признаков формирования наступательных группировок не видим, равно как и изменение состояния и положения врага на нашем направлении", - отметил Плетенчук.

По его словам, на юге враг продолжает активные штурмовые действия на всех участках фронта, используя "Шахеды" и совершая многочисленные атаки.

"Продолжают они попытки вести штурмовые действия фактически на всех участках фронта. В нашей операционной зоне - это Работино и Крынки. Позже будем иметь полную информацию относительно этих событий", - сказал спикер.

Он также рассказал, что вчера россияне предприняли 21 попытку штурмов, однако они были неудачными.

"Заходили в Работино, там было пять штурмов, но они были вынуждены покинуть поле боя из-за потерь. В Старобельске было 14 штурмов, а в Крынках - два", - добавил Плетенчук.