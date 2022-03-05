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В Україні запустили платформу для волонтерів "Робота в тилу"

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Субота 05 березня 2022 10:22
В Україні запустили платформу для волонтерів "Робота в тилу" В Україні запустили платформу для волонтерів "Робота в тилу" (unsplash.com)
Автор: Сергій Сурепін

В Україні запустили проект "Робота в тилу". Це біржа волонтерських робіт (як онлайн, так і офлайн).

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Проект створив українець Артур Федоренко. На біржі можна опублікувати запит на роботу або фахівця.

На сайті "Робота в тилу" можна знайти запити на розробників, Вантажні перевезення, а також боротьбу з пропагандою РФ. Також тут шукають дизайнерів, ілюстраторів і фахівців по роботу з міжнародними блогерами.

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