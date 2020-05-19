Плавне зниження: що відбувається з курсом долара 19 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 травня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 26,70 гривень за долар. Курс євро виріс на 12 копійок до 29,03 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу готівкового ринку.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,46 (26,53 - 18 травня), продажу - 26,70 (26,79 - 18 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,59 (28,50 - 18 травня), продажу - 29,03 (28,91 - 18 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,21 - 18 травня), продажу 3,68 (3,67 - 18 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 19 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,53 гривень за долар, курс купівлі до 26,51 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 29,01 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 19 травня довідковий курс на рівні 26,51 грн/долар, знизивши його порівняно з 18 травня (26,57 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,50 - 26,75 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Аналітики прогнозують протягом найближчого тижня помірне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,4/26,7 грн.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України (НБУ) не чекає значних коливань курсу долара до гривні після завершення урядового карантину.