Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до рівня 26,50 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 19 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,53 гривень за долар, курс купівлі до 26,51 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 29,01 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,5150 - 26,5350 грн/долар, євро 28,9915 - 29,0133 грн/євро, російський рубль 0,3559 - 0,3663 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,5150 26,5350 EUR/UAH 28,9915 29,0133 RUB/UAH 0,3559 0,3663

Нагадаємо, 18 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,5700 - 26,5900 грн/долар, євро 28,8523 - 28,8740 грн/євро, російський рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,57 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 травня встановлено на такому рівні: 26,5710 гривень за 1 долар (-0,0670 грн). При цьому курс долара на 18 травня становить 26,6380 гривень за 1 долар.

Аналітики прогнозують протягом найближчого тижня помірне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,4/26,7 грн.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України (НБУ) не чекає значних коливань курсу долара до гривні після завершення урядового карантину.

Автор: Олександр Білоус