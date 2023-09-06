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Желтяков "золотом" на юниорском ЧМ-2023 по плаванию завоевал путевку на Олимпиаду

Нетания, Среда 06 сентября 2023 10:04
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Желтяков "золотом" на юниорском ЧМ-2023 по плаванию завоевал путевку на Олимпиаду Фото: Александр Желтяков (в центре) с призерами юниорского ЧМ-2023 (facebook.com/WorldAquatics1908)
Автор: Антон Федорцив

Украинский пловец Александр Желтяков триумфовал на юниорском чемпионате мира и получил олимпийскую лицензию на Игры-2024 в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

17-летний украинец победил на дистанции 100 м на спине. Финальный результат уроженца Днепра – 53.73 секунды.

Желтяков не только опередил на полсекунды чеха Кнедлу и итальянца Бачико. Он еще и завоевал путевку на летние Игры. Олимпийский норматив в одной из фирменных дисциплин украинского пловца составляет 53.74 секунды.

Для юного Желтякова завоеванная в Нетаньи лицензия – вторая на парижскую Олимпиаду. Ранее он финишировал первым на дистанции 200 м на спине на турнире Swim Open Stockholm. Тогда украинец легко выполнил норматив и повторил личный рекорд.

В плавании Украина на данный момент завоевала 7 олимпийских лицензий. Всего же отечественные спортсмены оформили 30 путевок на Олимпийские игры в Париже. Больше всего приложились к представительству на Играх 2024 года легкоатлеты (8 лицензий).

Распределение лицензий Украины на Олимпиаду-2024:

  • 8 – легкая атлетика
  • 7 – плавание
  • 5 – стрельба
  • 2 – прыжки в воду
  • 2 – гребля на байдарках и каноэ
  • 2 – художественная гимнастика
  • 1 – бокс
  • 1 – современное пятиборье
  • 1 – фехтование
  • 1 – футбол

К слову, ранее World Aquatics вернула пловцов РФ и Беларуси в соревнования с рядом ограничений.

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