Обмінні пункти зобов’яжуть платити податки наперед

Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток пунктів обміну валют. Документ підтримали 247 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Законопроект №7655, автором якого є Данило Гетманцев, передбачає, що Небанківські фінансові установи, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, сплачують щомісяця авансовий внесок з податку на прибуток підприємств у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (у 2022 році - 6500 гривень).

Податки сплачуються за кожний структурний підрозділ, якому надано право здійснювати операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі,

Сплачена протягом звітного року сума авансових внесків з податку на прибуток підприємств зменшує податок на прибуток підприємств, розрахований за результатами такого звітного року.