ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обмінні пункти зобов’яжуть платити податки наперед

Новость на русском →
Україна, Середа 07 вересня 2022 12:43
Обмінні пункти зобов’яжуть платити податки наперед Фото: обмінні пункти платитимуть податки наперед (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток пунктів обміну валют. Документ підтримали 247 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект №7655, автором якого є Данило Гетманцев, передбачає, що Небанківські фінансові установи, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, сплачують щомісяця авансовий внесок з податку на прибуток підприємств у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (у 2022 році - 6500 гривень).

Податки сплачуються за кожний структурний підрозділ, якому надано право здійснювати операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі,

Сплачена протягом звітного року сума авансових внесків з податку на прибуток підприємств зменшує податок на прибуток підприємств, розрахований за результатами такого звітного року.

Нагадаємо, НБУ з 29 липня заборонив обмінним пунктам (крім банків) інформувати про курси поза кас, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло).

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Обмін валют
NEWS
Мінус 460 окупантів і 20 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус 460 окупантів і 20 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО