Платят 3000 евро: кто в Украине сможет получить неотложные репарации

Украинцы, пострадавшие от сексуального насилия, связанного с войной, получат неотложные репарации в размере 3000 евро. Соответствующий механизм выплат утвердило правительство.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.
По словам Свириденко, право на получение единовременной денежной помощи имеют пострадавшие лица, а также дети, родившиеся в результате таких преступлений.
Финансирование программы обеспечат международные партнеры и доноры, а сама выплата никак не повлияет на получение субсидий или других государственных пособий.
Для рассмотрения заявлений при Министерстве социальной политики, семьи и единства будет создана специальная комиссия.
"Весь процесс построен так, чтобы обеспечить конфиденциальность, уважение к человеческому достоинству и избежать повторной травматизации", - подчеркнула Свириденко.
По официальным данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения в Украину зафиксировано 398 случаев сексуального насилия, связанного с войной - 248 в отношении женщин и 150 в отношении мужчин.
Однако реальное число пострадавших может быть значительно больше, поскольку люди часто молчат из-за страха осуждения.
"Россия использует сексуальное насилие как еще один вид оружия против наших людей. Это тяжкое военное преступление", - отметила глава правительства и добавила, что государство сделает все, чтобы враг понес ответственность, а граждане получили репарации.
Напомним, недавно Украина получила дополнительные 236 миллионов евро финансирования в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine.
Тогда премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что новый транш от Всемирного банка будет направлен на удовлетворение базовых потребностей украинцев, в частности на обеспечение ключевых социальных расходов и выплату пенсий. Привлеченные средства поступили в госбюджет под гарантию правительства Швеции.
Кроме того, Кабинет министров продолжает совершенствовать программы внутренней поддержки граждан во время войны. В начале месяца правительство ввело дополнительные механизмы, благодаря которым украинцы смогут фиксировать поврежденное имущество по упрощенной процедуре.
Для получения государственной помощи теперь можно использовать акт дистанционного обследования, а информация о назначении выплат будет отображаться в личных кабинетах Пенсионного фонда Украины.