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Платежная система РФ "Юнистрим" частично перестанет работать в Таджикистане из-за санкций

Фото: "Юнистром" (рос сми)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская платежная система "Юнистрим" прекратила осуществление денежных переводов в Таджикистан и из этой страны в долларах и евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление платежной системы.

Отмечается, что до 30 сентября можно вернуть неполученные переводы в долларах и евро, после этой даты возврат станет невозможным.

Также платежная система уточнила, что переводы в российских рублях останутся доступными.

Что этому предшествовало

В июле Национальный банк Таджикистана информировал, что "Юнистрим" прекратит переводы в страну в валюте. 

Сам банк "Юнистрим" попал под санкции США 20 июля. На это отреагировал ряд финансовых организаций в странах бывшего СССР, ограничив работу с системой.

Санкции против банковской системы РФ

Соединенные Штаты Америки в июле ввели новые санкции против России. Под ограничения попали банки, физические лица и промышленные компании.

Также недавно Канада ввела новый пакет санкций против России. Под ограничения попал ряд банков, научных институтов и заводов.

Российский рубль 14 августа пробил психологически важный уровень 100 за доллар впервые с марта прошлого года.

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