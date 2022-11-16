RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Платежная система Payoneer прекращает работу в России

Фото: платежная система Payoneer прекращает работу в России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Международная платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы, Payoneer прекращает работу в России. Вывести средства можно до 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что в начале марта 2022 г. компания приостановила свою деятельность в России, закрыв регистрацию новых аккаунтов. Однако эти ограничения можно обойти с помощью VPN и сторонних сервисов.

На данный момент россияне с помощью Payoneer еще могут получать оплату с сайтов, поддерживающих работу этой платежной системы, таких как Patreon, BuyMeACoffee, Shutterstock и другие.

В техподдержке Payoneer уточнили, что из-за операционных ограничений компания не сможет продолжать обслуживать клиентов в России. Их аккаунты закроют до 16 декабря.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 5 марта платежная система Payoneer, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы, решила остановить работу в России . Компания гарантировала украинским клиентам доступ к их средствам, где бы они ни находились в мире. К тому же, Payoneer пообещала оказать финансовую помощь для преодоления гуманитарных проблем в Украине.

Также мы писали, что ПриватБанк и платежная система Payoneer запустили интеграцию в Приват24 . Это поможет быстрее получать деньги из Payoneer прямо в приложении (мобильный и web).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация