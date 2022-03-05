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Payoneer зупиняє роботу в Росії

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Субота 05 березня 2022 19:36
Payoneer зупиняє роботу в Росії Payoneer зупиняє роботу в Росії (blog.payoneer.com)
Автор: Тетяна Самарук

Платіжна система Payoneer, що надає фінансові послуги та грошові онлайн-перекази зупиняє роботу в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За словами міністра, російські фрілансери не зможуть працювати з іноземними клієнтами.

Зокрема, компанія гарантує українським клієнтам доступ до їх коштів, де б вони не знаходилися у світі. До того ж Payoneer пообіцяла надати фінансову допомогу для подолання гуманітарних проблем в Україні.

Раніше ми повідомляли, що у Росії відключать Photoshop та інші програми Adobe.

Також ми писали, що Airbnb призупиняє діяльність в Росії та Білорусі.

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