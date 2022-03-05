Payoneer зупиняє роботу в Росії

Платіжна система Payoneer, що надає фінансові послуги та грошові онлайн-перекази зупиняє роботу в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Зокрема, компанія гарантує українським клієнтам доступ до їх коштів, де б вони не знаходилися у світі. До того ж Payoneer пообіцяла надати фінансову допомогу для подолання гуманітарних проблем в Україні.

За словами міністра, російські фрілансери не зможуть працювати з іноземними клієнтами.

Раніше ми повідомляли, що у Росії відключать Photoshop та інші програми Adobe.

Також ми писали, що Airbnb призупиняє діяльність в Росії та Білорусі.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!