В платежках за газ могут быть лишние кубометры. "Нафтогаз" назвал причину

В "Нафтогазе" рассказали, как они решали вопрос клиентки, которая обратилась к ним из-за начисления лишних кубов за август.

Сначала специалисты проверили зафиксированные клиенткой объемы потребляемого газа. Оказалось, что с мая по август она не передавала показания счетчика, поскольку временно переехала с семьей из Киева на запад страны.

Как производятся начисления в таких случаях?

Начисление производится расчетным способом. То есть, объемы потребленного газа определяются на основе месячного объема потребления за аналогичный период прошлого года. Следовательно, цифры отличаются от фактических.

Что можно сделать?

Чтобы начисленные объемы газа совпадали с реальным потреблением, следует передавать показания счетчиков вовремя - с 28 по 5 число ежемесячно.

Если клиент временно не проживает в доме и не пользовался газом, то следует ежемесячно передавать фактические неизменные показания.

Как передать данные счетчика?

В "Нафтогазе" сообщали, что украинцы могут передавать показатели счетчика за потребленный газ с помощью SMS, чата, автоматического режима и не только.

К тому же, украинцы могут получить льготы на оплату за доставку и распределение газа.

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