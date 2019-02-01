Платіжний баланс України четвертий рік поспіль зведено з профіцитом

Профіцит сформований завдяки припливу капіталу

По предварительным данным Национального банка, платежный баланс Украины в 2018 году сведен с профицитом 2,9 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НБУ.

Как отметили в НБУ, положительное сальдо платежного баланса фиксируется четвертый год подряд. В частности, в прошлом году прежде всего благодаря значительному притоку капитала по финансовому счету: получению официального финансирования от международных партнеров и привлечению на внешних рынках.

По данным Нацбанка, в 2018 году дефицит текущего счета увеличился до 4,7 млрд долларов из-за расширения дефицита торговли товарами.

В частности, экспорт товаров за год вырос на 9,2% до 43,3 млрд долларов. Продажа продовольственных товаров за рубеж увеличилась на 4,8%, прежде всего благодаря высокому урожаю зерновых - стоимостные объемы поставок зерновых культур выросли на 11,4%. Экспорт черных и цветных металлов увеличился на 15,3% г/г благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре.

Импорт товаров за год вырос существеннее, чем экспорт - на 14,0% до 56,3 млрд долларов. Энергетический импорт увеличился на 15,0%, прежде всего вследствие высоких мировых цен на энергоносители. Неэнергетический импорт вырос на 13,7%

Чистый приток капитала по финансовому счету вырос до 7,5 млрд долларов (по сравнению с 5 млрд долларов в 2017 году). По результатам года преобладал приток частного сектора, однако в конце года значительно увеличилась роль государственного сектора. В частности, в IV квартале правительство разместило еврооблигации на 2 млрд долларов и привлекло финансирование от Всемирного банка и ЕС на общую сумму в 1 млрд долларов, отметили НБУ.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,4 млрд долларов (2,6 млрд долларов в 2017 году). В частности, больше половины ПИИ - 58% или 1,4 млрд долларов - были направлены в реальный сектор экономики. Инвестиции в финансовый сектор составили 42% от общего объема, из них почти половина - операции банковского сектора по переоформлению долга в уставный капитал, говорится в сообщении Нацбанка.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий во время выступления в Верховной раде 17 января заявил, что Украина в 2018 году достигла макрофинансовой стабильности, которой не наблюдалось с 2013 года.

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова 31 января заявила, что в январе 2019 года на валютном рынке Украины наблюдалось преобладание предложения валюты над спросом. Рожкова отметила, что январь 2019 года является нетипичным, поскольку НБУ больше покупал валюты, чем продавал, тогда как в прошлые годы наблюдалась противоположная тенденция.