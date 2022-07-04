Плани Росії - це абсолютно повне знищення України, - Буданов
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, Росія планує повне знищення України. Донбасом у Кремлі обмежуватися не збираються.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов.
Як зазначив Буданов, він в принципі не орієнтується на заяви когось з якихось країн за планами ворога. "Ми орієнтуємося на власну інформацію", - сказав він.
За його словами, ГУР була першою, хто сказав, "що і як буде відбуватися".
"Тому з повною відповідальністю можу вам заявити, плани Росії - це повне знищення України, абсолютне повне. А будь-які інсинуації на рахунок того, а, можливо, їм вистачить Донбасу, я попрошу мені навіть такі питання не ставити. Ми не будемо торгувати територіями", - додав Буданов.
Нагадаємо, українці назвали єдиний прийнятний варіант встановлення миру. Україна повертає територію, підконтрольну їй до 2014 року, включаючи весь Донбас і Крим. Такий варіант встановлення миру, за даними КМІС, вважають прийнятним 73% українців, швидше прийнятним - 16%, неприйнятним - 3%, швидше неприйнятним - 4%.
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