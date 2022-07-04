ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Плани Росії - це абсолютно повне знищення України, - Буданов

Новость на русском →
Україна, Понеділок 04 липня 2022 09:04
Плани Росії - це абсолютно повне знищення України, - Буданов Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Олександр Білоус

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, Росія планує повне знищення України. Донбасом у Кремлі обмежуватися не збираються.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Як зазначив Буданов, він в принципі не орієнтується на заяви когось з якихось країн за планами ворога. "Ми орієнтуємося на власну інформацію", - сказав він.

За його словами, ГУР була першою, хто сказав, "що і як буде відбуватися".

"Тому з повною відповідальністю можу вам заявити, плани Росії - це повне знищення України, абсолютне повне. А будь-які інсинуації на рахунок того, а, можливо, їм вистачить Донбасу, я попрошу мені навіть такі питання не ставити. Ми не будемо торгувати територіями", - додав Буданов.

Нагадаємо, українці назвали єдиний прийнятний варіант встановлення миру. Україна повертає територію, підконтрольну їй до 2014 року, включаючи весь Донбас і Крим. Такий варіант встановлення миру, за даними КМІС, вважають прийнятним 73% українців, швидше прийнятним - 16%, неприйнятним - 3%, швидше неприйнятним - 4%.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Буданов розповів, коли та чим закінчиться війна в Україні
Буданов розповів, коли та чим закінчиться війна в Україні
DAILY
Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони