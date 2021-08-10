Плани Міненерго зупинити ремонти мереж задля зниження тарифу зруйнує енергосистему, - асоціація 

Намір уряду знизити тарифи на електроенергію на 24 коп./кВт-год шляхом скорочення видатків на ремонти ліній електропередачі матиме катастрофічні наслідки для роботи енергетичної системи.

Про це заявив виконавчий директор асоціації "Розумні електромережі України" Олександр Баранюк в ефірі "Україна24".

"Кабмін не може прийняти рішення (знизити тарифи на електроенергію, - ред.), оскільки воно несе загрозу надійності та якості роботи української енергосистеми", - заявив Баранюк.

Він зазначив, що наслідки будуть дуже серйозними перед опалювальним сезоном, уряду необхідно утриматися від необдуманих кроків.

"Все це в підсумку ставить під загрозу інтеграцію України до Європейської енергосистеми, оскільки однією з ключових умов її є - це відокремлення діяльності, пов’язаною з системою передачі та розподілу від діяльності з виробництва та торгівлею", - добавив Баранюк.

Нагадаємо, Міністерство енергетики запропонувало навпаки зменшити тарифи для населення на 24 коп./кВт-год, що призведе до зменшення платіжок для більшості населення в середньому на 20-30 грн.

Зменшити тарифи пропонується шляхом різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та ліній електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані.

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно.

Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн / кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн/кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року. Коштом відмови від ремонтів електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про запровадження в країні RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж.

У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.