RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Планировал "блицкриг" по захвату Харькова. СБУ объявила подозрение российскому генералу

Фото: СБУ объявила подозрение российскому генералу (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генералу. Он планировал "блицкриг" по захвату Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Константина Степанищева - заместителя командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа РФ.

Как выяснили правоохранители, российское чиновник разработал и пытался реализовать операцию по захвату Харькова до конца февраля 2022 года.

Согласно плану Степанищева, подчиненные ему подразделения сухопутных войск должны были через пять дней окружить город и взять его "в кольцо". Для этого штурмовые группы войск РФ должны были прикрывать российские истребители, а баллистические ракеты "Искандер" атаковали гражданскую инфраструктуру областного центра.

Кроме того, во время боев группа спецназначения военной разведки РФ (известная как ГРУ) пыталась проникнуть в Харьков, чтобы захватить здание местной администрации и поднять там российский флаг.

В случае захвата города Степанищев планировал приказать подчиненным подразделениям взять под свой контроль все административные и стратегические объекты города и начать полный комплекс изоляционных и фильтрационных мероприятий в отношении харьковчан.

Однако "блицкриг" российского генерала провалился благодаря действиям Сил обороны Украины.

По имеющейся информации, Степанищев с 2014 года принимал участие в боевых действиях против украинских войск в Луганской области. Тогда он командовал 4 отдельной мотострелковой бригадой вооруженных сил РФ.

Позже ему присвоили генеральское звание, дали новую должность, звезду Героя России, а также приказ на подготовку к полномасштабному вторжению в Украину.

Следователи СБУ заочно сообщили Степанищеву о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать военного преступника страны-агрессора

Подозрения российским генералам

Напомним, недавно два российских генерала получили подозрение за обстрелы аммиакопровода в Сумах. Подозрение получили и три полковника РФ.

Также СБУ сообщила о подозрении генерал-майору РФ Роберту Баранову, отвечающему за ракетные обстрелы по территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныХарьковВойна в Украине