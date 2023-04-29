Планирование удара по центру города - уже преступление против человечества, - Игнат

Россияне прокладывают маршруты ракет, четко понимая, что на пути может оказаться жилой дом. Планирование удара по центру города - это уже преступление против человечества и акт терроризма.

"Враг пытается уничтожить самые приоритетные для себя цели - это и объекты нашей инфраструктуры, и военные объекты, объекты топливно-энергетического сектора и тому подобное", - сказал Игнат.

Однако, по его словам, прокладывая маршруты этих ракет, оккупанты могут совершать определенные погрешности, даже если их целью не является жилой дом.

"И мы часто видим, что попадают они и в жилые дома, потому что само по себе планирование удара по центру города, то ли это Умань, то ли Киев, то ли Днепр, то ли Харьков - это уже преступление против человечества. Это нужно четко понимать, это акт терроризма. Таким образом, враг прокладывает такие маршруты, понимая, что на пути ракет может быть многоэтажка. Но это их не интересует", - отметил Игнат.