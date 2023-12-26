Планирование следующего года и производство дронов: Зеленский провел заседание Ставки

"Провел заседание Ставки. Много деталей, преимущественно по планированию в следующем году и обеспечению наших Сил обороны и безопасности", - говорится в сообщении.

На Ставке были доклады Минстратегпрома, Минобороны, согласование Генерального штаба. "Отдельное внимание - производству всех видов нужных дронов, в частности, FPV и боеприпасов к ним. Украина должна стать способной обеспечивать все необходимые потребности в дронах", - говорится в сообщении.

Как всегда, были доклады главкома и командующих направлений по ситуации на фронте: конкретные позиции, конкретные потребности.

"Благодарен нашим Воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одной посудиной. Не будет оккупантам ни одного спокойного места в Украине", - добавил президент.

Миллион дронов

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что в 2024 году в нашей стране планируют произвести миллион дронов.

Позже министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин уточнил, что речь идет только о FPV-дронах.

Более подробно о том, сможет ли такое количество беспилотников изменить ход войны России против Украины, - в материале РБК-Украина.