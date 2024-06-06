Планирование - 80% успеха. Экс-командир "Кракена" рассказал о подготовке к операциям

По его словам, сначала техническая разведка проводит разведку, а потом уже дроны.

"Собирается информация, она оценивается, анализируется, а затем нарабатывается план. Все зависит от планирования, от того, как мы спланируем операцию. Планирование - это 80% успеха операции. 20% - это сама операция", - сказал военный.

Он отметил, что вся информация является ценной и без разведки они не смогут выполнить задание, потому что они не могут оценить правильно состав врага, его местоположение.

Война это творчество

"Вито" объяснил, что когда разведчики идут и визуально наблюдают, то приносят одну информацию, дроны - вторую информацию, а техническая разведка - третью информацию.

Предоставленная информация из трех независимых источников оценивается, и во время оценки военные видят ту картину, которой не видели до этого.

"Затем мы делаем глубокий анализ, нарабатываем планы, а затем эти планы доводим до тех подразделений, которые будут действовать в районах выполнения боевой задачи. Один из пунктов плана - это отвлекающий маневр, чтобы мы могли отвлечь врага. Война это творчество, здесь нет границ", - пояснил экс-командир "Кракена".