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Планирование - 80% успеха. Экс-командир "Кракена" рассказал о подготовке к операциям

Архивное фото: украинские разведчики добывают информацию о силах противника (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным для успешного выполнения задачи необходимо четко понимать силы и средства врага. В первую очередь, этим занимаются разведчики.

Об этом заявил полковник ГУР МО, экс-командир "Кракена" с позывным "Вито", сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинской журналистки Дженни Клочко.

По его словам, сначала техническая разведка проводит разведку, а потом уже дроны. 

"Собирается информация, она оценивается, анализируется, а затем нарабатывается план. Все зависит от планирования, от того, как мы спланируем операцию. Планирование - это 80% успеха операции. 20% - это сама операция", - сказал военный. 

Он отметил, что вся информация является ценной и без разведки они не смогут выполнить задание, потому что они не могут оценить правильно состав врага, его местоположение. 

Война это творчество

"Вито" объяснил, что когда разведчики идут и визуально наблюдают, то приносят одну информацию, дроны - вторую информацию, а техническая разведка - третью информацию. 

Предоставленная информация из трех независимых источников оценивается, и во время оценки военные видят ту картину, которой не видели до этого. 

"Затем мы делаем глубокий анализ, нарабатываем планы, а затем эти планы доводим до тех подразделений, которые будут действовать в районах выполнения боевой задачи. Один из пунктов плана - это отвлекающий маневр, чтобы мы могли отвлечь врага. Война это творчество, здесь нет границ", - пояснил экс-командир "Кракена".

Что известно о подразделении Kraken

Kraken является отдельным разведывательно-диверсионным подразделением Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Его бойцы противостояли агрессии россиян в Харьковской области.

При этом они также действуют и в других регионах страны. К примеру недавно бойцы Kraken показали, как уничтожают оккупантов в районе города Часов Яр в Донецкой области.

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