Планируете поступление за границу? УЦОКО объяснил, как получить официальную справку по НМТ

Главное: Официальное подтверждение: Абитуриентам, поступающим в иностранные университеты, требуется официальная бумажная выписка с подписью и печатью УЦОКО.

Абитуриентам, поступающим в иностранные университеты, требуется официальная бумажная выписка с подписью и печатью УЦОКО. Бесплатная услуга: Оформление официального документа с результатами тестирования абсолютно бесплатно.

Оформление официального документа с результатами тестирования абсолютно бесплатно. Единый формат заявки: Подать запрос на получение справки можно только через специальную электронную форму.

Подать запрос на получение справки можно только через специальную электронную форму. Способы получения: Забрать готовую выписку можно лично в Киеве, поручить это доверенному лицу или заказать доставку почтовыми операторами.

Забрать готовую выписку можно лично в Киеве, поручить это доверенному лицу или заказать доставку почтовыми операторами. Важное ограничение: Международная почтовая отправка официальных документов не осуществляется - по почте справку можно получить только в пределах Украины.

Кому нужна выписка с результатами НМТ

В УЦОКО напомнили, что для поступления в украинские учреждения высшего образования достаточно сертификата участника НМТ и информационной карточки с результатами. Оба документа доступны в персональном кабинете.

В то же время для подачи документов в зарубежные университеты может потребоваться выписка со сведений результатов НМТ - официальная справка с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения.

Как заказать документ

Подать заявку можно только через электронную форму в сервисе формирования запроса для получения информации из результатов. Других способов оформления запроса не предусмотрено.

УЦОКО отмечает, что документ изготавливают бесплатно. Срок его оформления составляет до пяти рабочих дней в соответствии с Законом "Об обращениях граждан".

Как получить выписку

Быстрее всего получить документ можно лично в Киеве по адресу: ул. Владимира Винниченко, 5.

Если участник не может прибыть самостоятельно, при оформлении запроса он имеет право указать другое лицо, которое заберет выписку. Для этого представителю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Также предусмотрена отправка документа по почте, но только по территории Украины. Получить выписку можно:

через "Укрпочту" - за средства учреждения;

через "Новую почту" - за счет получателя.

При этом международная почтовая отправка документа не осуществляется.