Планирует поговорить о ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ хочет посетить Москву и встретиться с Путиным

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси завтра, 5 марта, планирует посетить Москву где, в частности он хотел бы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ.

Гросси заявил, что во время встречи с Путиным, он хотел бы узнать видение российского диктатора относительно дальнейшей работы Запорожской АЭС.

"Для меня важно иметь возможность обсудить с ним (Путиным, - ред.) некоторые технические моменты. Поскольку, я был на станции и обсуждал некоторые вопросы. И я хочу составить впечатление относительно того, какие планы по ЗАЭС и иметь возможность обсудить некоторые важные моменты", - сказал Гросси.

Генеральный директор агентства помимо прочего отметил, что Запорожская атомная станция продолжает иметь проблемы с внешним электроснабжением, ведь, по его словам, одна из двух оставшихся линий, пока не работает.

Таким образом, атомная станция полагается только на одну линию электропередач извне.

Глава агентства также отметил, что он уже девять раз посещал Украину, и четыре раза саму Запорожскую атомную электростанцию.

"У меня был длительный разговор с президентом Зеленским, с министром энергетики Украины, с ядерным ведомством страны. Затем я посетил ЗАЭС. Я говорил о том, что ситуация продолжает оставаться нестабильной", - добавил Гросси.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная электростанция - была оккупирована российскими захватчиками в начале полномасштабного вторжения. Интервенты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно на станцию посетили эксперты МАГАТЭ, время от времени проводящие ротации. Заметим, что в прошлый раз россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

Как отмечали в "Энергоатоме", с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блекаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и других государств.

Мы писали, что 7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже в четвертый раз посетил Запорожскую АЭС. Там он проверил ситуацию с персоналом и не только.

Кроме того, 21 февраля стало известно, что Запорожская атомная электростанция потеряла связь с последней резервной внешней линией электропитания.

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