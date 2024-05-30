Ягодные поля и отдых. Куда можно поехать собирать клубнику за городом

Украинцы все чаще выбирают отдых на природе. Один из самых интересных вариантов провести выходные с детьми за городом – отправиться на плантации, где можно лакомиться клубникой и собирать ягоды с кустов.

РБК-Украина рассказывает о ягодных локациях, которые привлекают горожан не один год.

Ферма с ягодами, где забывают о спешке и стрессе

На Черниговщине в селе Пархимов работает эко-ферма "Копиця сіна", куда гостей приглашают забыть об спешке и стрессе. Там можно гладить животных – в мини-зоопарке есть козы, козы, еноты, фотографироваться в фотозоне, отдохнуть в апи-домике, заказать обед или самим пожарить шашлыки, искупаться в озере.

Но самое интересное в начале лета – неограниченно собирать клубнику с поля. Есть ягоды из кустов можно безлимитно, а за собранный в тару урожай нужно будет заплатить – 90 грн/кг (цена будет варьироваться от даты).

Заранее можно заказать экскурсию по ферме (детский билет – 130 грн, взрослый – 150 грн), мастер-класс по приготовлению сырных шариков Лабне (200 грн), посетить чайную церемонию.

Вход на ферму стоит 120 грн для взрослых, 100 грн – для детей от 3 лет, дети до 3 лет и военнослужащие – бесплатно.

На ферме можно позавтракать, пообедать, поужинать и приобрести фермерские продукты: консервацию, мед, сыры, мясо.

Фото: Сезон клубники на ферме в Черниговской области (facebook.com/kopytsyasina)

Органическая ферма с лавандой и ягодами в Киевской области

В 40 км от Киева собирать ягоды можно на органической ферме "oLawander" в поселке Дымер. На клубнично-лавандовой ферме выращивают сорт ягод, который плодоносит до осени. Позже созревают также ежевика и голубика.

Эко-парк – красивая локация для отдыха с детьми. На территории есть кафе и качели, гамаки, лужайки, где дети могут побегать по траве.

Поле открыто для самостоятельного сбора ягод уже 5 лет. Вход стоит 150 гривен для взрослых и 100 грн – для детей 7-14 лет. На поле можно есть ягоду неограниченно. Также гостям выдают корзины и позволяют собирать сколько угодно клубники. Цена – 150 грн/кг.

В этом году вход в ежевичные ряды будет бесплатным – гости смогут свободно есть ежевику, наслаждаясь солнцем и спокойствием природы.

Фото: Отдых на эко-ферме в Киевской области (facebook.com/olawanderfarm)

Клубника на Львовщине – в формате "собери себе сам"

Еще одна локация, где предлагается собирать урожай клубники самостоятельно – фермерское хозяйство "ФайнаBerry" в селе Гончары Львовской области. Его в 2016 году основал ветеран АТО Николай Стецькив. Предприниматель предлагает формат "собери сам" и продает ягоды по предоплате со своих теплиц и плантаций.

На сбор ягоды приезжают обычно семьями или компаниями и семьями, устраивают пикники. Бывает, что объема урожая не хватает на всех желающих, поэтому хозяйство делает перерывы в днях, когда гости могут приехать на плантации.

Фото: Клубника на полях хозяйства во Львовской области (facebook.com/FaynaBerries)

"Условия простые: вы приезжаете на поле, вам показывают, где сегодня можно собирать клубнику, вы собираете всю подряд и потом взвешиваете. Каждый раз цена разная", – обращают внимание в хозяйстве.