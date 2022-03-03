План з захоплення Запорізької АЕС провалився. Окупанти розсмішили жителів Енергодару дивним проханням

Російські війська, які впритул підійшли до Енергодару з метою взяття під контроль найбільшу в Україні та Європі Запорізьку АЕС, здивували керівництво міста дивним проханням. Вийшовши на переговори з владою Енергодару, вони попросили "трохи увійти до міста", щоб сфотографуватися на тлі ЗАЕС для звіту своєму керівництву.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна у Facebook.

"На сьогодні ситуація така, що російські загарбники вийшли провести перемовини з керівництвом міста. Вони говорять, що в них є завдання від їх керівництва зайняти місто Енергодар. Навіть вони говорять про те, що їм достатньо тільки ввійти в місто, сфотографуватися на фоні Запорізької АЕС і відправити відповідний звіт своєму керівництву", - розповів він.

За словами Котіна, це їм необхідно з метою пропаганди, що вони контролюють місто та Запорізьку АЕС.