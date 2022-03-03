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План з захоплення Запорізької АЕС провалився. Окупанти розсмішили жителів Енергодару дивним проханням

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Україна, Четвер 03 березня 2022 10:44
План з захоплення Запорізької АЕС провалився. Окупанти розсмішили жителів Енергодару дивним проханням Фото: Запорізька АЕС (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська, які впритул підійшли до Енергодару з метою взяття під контроль найбільшу в Україні та Європі Запорізьку АЕС, здивували керівництво міста дивним проханням. Вийшовши на переговори з владою Енергодару, вони попросили "трохи увійти до міста", щоб сфотографуватися на тлі ЗАЕС для звіту своєму керівництву.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна у Facebook.

"На сьогодні ситуація така, що російські загарбники вийшли провести перемовини з керівництвом міста. Вони говорять, що в них є завдання від їх керівництва зайняти місто Енергодар. Навіть вони говорять про те, що їм достатньо тільки ввійти в місто, сфотографуватися на фоні Запорізької АЕС і відправити відповідний звіт своєму керівництву", - розповів він.

За словами Котіна, це їм необхідно з метою пропаганди, що вони контролюють місто та Запорізьку АЕС.

Як повідомлялось раніше, аби завадити взяттю міста, тисячі людей Енергодару вийшли перекрити окупантам шлях. Дорогу до міста також перекрили важкою автомобільною технікою.

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