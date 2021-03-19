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План вакцинації в Україні можуть змінити: кого включать

Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що план вакцинації можуть змінити. У нього можуть включити працівників критично важливих підприємств.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"У нашому плані вакцинації виділення в окремий етап цих працівників не передбачали. Але я думаю, що є правильність у вашій пропозиції. Упевнений, що мої колеги визначаться з приводу підприємств, які важливі для функціонування нашої держави, і ми приймемо відповідне рішення про зміни в план вакцинації", - заявив глава МОЗ.

Таким чином міністр відповів на запитання нардепа Андрія Іванчука. Парламентарій заявив, що необхідно розробити перелік підприємств критичної інфраструктури, підприємств з техногенним впливом і техногенної небезпеки, що працюють у цілодобовому режимі роботи, а також підприємств, що забезпечують медичним киснем, засобами захисту і всім необхідним для боротьби з пандемією.

Нагадаємо, Степанов заявив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації. А всього в листі очікування вакцинації перебувають понад 290 тисяч українців.

Як писало РБК-Україна, глава МОЗ поклав відповідальність за повільний темп вакцинації від коронавірусу в Україні на місцеву владу.

Так, за вчорашній день вперше з початку вакцинації прищепили понад 10 тисяч осіб.

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