План вакцинации в Украине могут изменить: кого включат

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что план вакцинации могут изменить. В него могут включить работников критически важных предприятий.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"В нашем плане вакцинации выделение в отдельный этап этих работников не предусматривали. Но я думаю, что есть правильность в вашем предложении. Уверен, что мои коллеги определятся по поводу предприятий, которые важны для функционирования нашего государства, и мы примем соответствующее решение об изменениях в план вакцинации", - заявил глава Минздрава.

Таким образом министр ответил на вопрос нардепа Андрея Иванчука. Парламентарий заявил, что необходимо разработать перечень предприятий критической инфраструктуры, предприятий с техногенным воздействием и техногенной опасности, работающих в круглосуточном режиме работы, а также предприятий, обеспечивающих медицинским кислородом, средствами защиты и всем необходимым для борьбы с пандемией.