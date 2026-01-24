План Трампа по Газе: США ведут закрытые переговоры с Израилем

Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, встреча должна состояться в субботу на фоне запуска Совета мира для надзора за послевоенной Газой и роста напряженности вокруг Ирана.
Пресс-секретарь офиса премьера Шош Бедросиан подтвердила факт предстоящей встречи, однако не уточнила ее времени и повестки дня. В посольстве США в Иерусалиме от комментариев воздержались.
В то же время, по информации Reuters, Уиткофф и Кушнер уже провели переговоры с Нетаньяху, основной темой которых стала ситуация в Секторе Газа. Встреча состоялась на фоне инициативы президента США Дональда Трампа по продвижению перемирия между Израилем и ХАМАС, которое неоднократно нарушалось.
22 января Соединенные Штаты объявили о планах создания так называемой "Новой Газы" с нуля. Проект предусматривает строительство жилья, центров обработки данных и прибрежных курортов и является частью более широкой стратегии послевоенного урегулирования.
Кроме того, председатель поддерживаемого США переходного палестинского комитета по временному управлению Газой Али Шаат заявил, что пограничный переход Рафах может открыться уже на следующей неделе.
По данным издания, Израиль планирует ограничить количество палестинцев, въезжающих в Газу из Египта, чтобы обеспечить возможность выезда большего количества людей накануне открытия перехода.
22 января Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе объявил о создании Совета мира. Впоследствии стало известно, какие государства вошли в состав этой инициативы.
Предполагается, что Совет мира начнет работу по урегулированию ситуации в Секторе Газа, а затем сосредоточится на полномасштабной войне в Украине и других международных кризисах.
В то же время ведущие страны мира отреагировали на инициативу сдержанно. Согласно озвученным условиям, каждый постоянный член Совета должен внести финансовый взнос в размере 1 млрд долларов.
Отдельное внимание привлекло участие России: среди приглашенных оказался и российский диктатор Владимир Путин. В Кремле подтвердили получение приглашения по дипломатическим каналам, отметив, что Москва изучает детали предложенного формата.