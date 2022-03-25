План порятунку України. Польща, Чехія та Словенія назвали 10 кроків для припинення війни

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів про план порятунку України, який був розроблений Варшавою, Прагою та Любляною. План складається з десяти пунктів, втілення яких, на думку лідерів трьох країн, мало б припинити війну Росії проти України .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку Моравецького для видання Politico.

Що пропонують Польща, Чехія та Словаччина:

Відключити всі російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT, щоб російська економіка не адаптувалася до нових умов. Запровадити єдину політику прихистку для російських солдатів, які відмовляються виконувати накази Кремля. Повністю зупинити російську пропаганду в Європі. Закрити порти для російських кораблів. Ввести блокаду руху автомобільного транспорту як в Росію, так і з Росії. Запровадити санкції не лише проти олігархів, але й проти всього російського бізнесу. Зупинити видачу віз всім громадянам Росії, щоб російський народ зрозумів, що несе відповідальність за війну проти України, та відвернувся від Путіна. Ввести санкції проти всіх членів партії "Єдина Росія". Запровадити заборону на експорт в Росію технологія, які можуть бути використані у військових цілях. Виключити Росію з усіх міжнародних організацій.

"Якщо це не зупинить війну, треба йти далі. У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, ми не маємо вибору: ми маємо захищати народ України власними щитами", - наголосив Моравецький.

Як пояснив польський прем'єр, якщо не зупинити Путіна зараз, то він буде рухатися лише далі.