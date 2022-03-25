План спасения Украины. Польша, Чехия и Словения назвали 10 шагов для прекращения войны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о плане спасения Украины, который был разработан Варшавой, Прагой и Любляной. План состоит из десяти пунктов, воплощение которых, по мнению лидеров трех стран, должно было бы прекратить войну России против Украины .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку Моравецкого для издания Politico.

Что предлагают Польша, Чехия и Словакия:

Отключить все российские банки от международной платежной системы SWIFT, чтобы российская экономика не адаптировалась к новым условиям. Ввести единую политику прибежища для российских солдат, которые отказываются выполнять приказы Кремля. Полностью остановить российскую пропаганду в Европе. Закрыть порты для российских кораблей. Ввести блокаду движения автомобильного транспорта как в Россию, так и из России. Ввести санкции не только против олигархов, но и против всего российского бизнеса. Остановить выдачу виз всем гражданам России, чтобы российский народ понял, что несет ответственность за войну против Украины, и отвернулся от Путина. Ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия". Ввести запрет на экспорт в Россию технология, которые могут быть использованы в военных целях. Исключить Россию из всех международных организаций.

"Если это не остановит войну, надо идти дальше. В Киеве мы предложили миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций. Если мы не можем ввести эффективные санкции, у нас нет выбора: мы должны защищать народ Украины собственными щитами",- подчеркнул Моравецкий.

Как пояснил польский премьер, если не остановить Путина сейчас, то он будет двигаться только дальше.