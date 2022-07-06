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"План Путіна" йде за графіком? Данілов розповів, чого насправді домігся Кремль в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов (фото: president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, як план президента РФ Володимира Путіна щодо "спецоперації" грає на руку ЗСУ та Україні в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Данілова в Twitter.

"Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. "План Путіна" йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість", - запевнив він.

За його словами, за 4 місяці війни замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація в Україні.

"Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю та технологіями", - додав секретар РНБО

Як повідомлялось, раніше Данілов заявляв, що Україна здатна перемогти у війні з Росією до кінця року, але для цього має зійтися кілька чинників.

Додамо, як вважають у Німеччині, голова Кремля Володимир Путін готувався до війни з Україною як мінімум рік. Тому він зможе вести війну "довгий час".

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Війна в Україні