План був простий - знищення Зеленського. На його місце "людина в погонах", - Данілов

"План був доволі простий і зухвалий: перш за все, знищення президента нашої країни. У них це стояло питанням номер один, і було декілька спроб по цьому питанню",- сказав Данілов.

До того ж 22 лютого приблизно о 19:20 була отримана інформація, що найближчим часом це може відбутися.

"По процедурі, по протоколу я проінформував президента нашої держави, проінформував особисту охорону, Управління державної охорони, прем'єр-міністра, його службу безпеки, міністра внутрішніх справ, всі відповідні органи. Це було 22 числа", - додав Данілов.

Також повідомляється, що було чотири спроби замаху на життя президента Володимира Зеленського. Остання була 7 березня.

Окрім того, Данілов зазначив, що стрілянини на підході до офісу президента в перші дні було немало.

"Вони тут були. Ви не думайте, що вони йшли непідготовленими. Була сітка, були опрацьовані багато моментів. Але я вдячний і охороні президента, і УДО, яке тримало і тримає урядовий квартал, і всім нашим військовим", - додав він.

Секретар РНБО додав, що місце Зеленського мали зайняти "люди в погонах, у великих погонах".

"Це моє припущення, що це люди у великих погонах. І на посаду прем'єр-міністра, і на посаду керівника держави", - сказав він.