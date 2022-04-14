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План був простий - знищення Зеленського. На його місце "людина в погонах", - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про план Росії та що загарбники планували зробити після вторгнення в Україну. Він заявив, що основним завданням було знищення президента України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова BBC.

"План був доволі простий і зухвалий: перш за все, знищення президента нашої країни. У них це стояло питанням номер один, і було декілька спроб по цьому питанню",- сказав Данілов.

До того ж 22 лютого приблизно о 19:20 була отримана інформація, що найближчим часом це може відбутися.

"По процедурі, по протоколу я проінформував президента нашої держави, проінформував особисту охорону, Управління державної охорони, прем'єр-міністра, його службу безпеки, міністра внутрішніх справ, всі відповідні органи. Це було 22 числа", - додав Данілов.

Також повідомляється, що було чотири спроби замаху на життя президента Володимира Зеленського. Остання була 7 березня.

Окрім того, Данілов зазначив, що стрілянини на підході до офісу президента в перші дні було немало.

"Вони тут були. Ви не думайте, що вони йшли непідготовленими. Була сітка, були опрацьовані багато моментів. Але я вдячний і охороні президента, і УДО, яке тримало і тримає урядовий квартал, і всім нашим військовим", - додав він.

Секретар РНБО додав, що місце Зеленського мали зайняти "люди в погонах, у великих погонах".

"Це моє припущення, що це люди у великих погонах. І на посаду прем'єр-міністра, і на посаду керівника держави", - сказав він.

Раніше ми повідомляли, що Данілов закликав Верховну Раду спростити покарання за колабораціонізм.

Також ми писали, що Україна готує відкритий реєстр колаборантів.

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