План надходжень від приватизації в проекті держбюджету-2022 скоротили в 1,5 рази

Кабінет міністрів заклав у проект державного бюджету на 2022 рік доходи від приватизації у розмірі 8 млрд гривень. Це в 1,5 рази менше, ніж планується отримати у 2021 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної Ради (законопроект №6000).
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України схвалив розпорядження "Деякі питання управління об'єктами державної власності". Уряд відмовився від планів з приватизації державних обленерго.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня затвердив проект закону про державний бюджет на 2022 рік.
Зазначимо, план з приватизації держмайна не виконувався в останні роки. Тим не менш, Кабмін вирішив закласти до держбюджету на 2021 рік 12 млрд гривень.