План победы может способствовать результативным встречам с РФ, иначе мир разделится, - Зеленский

"План победы, этот мост по усилению Украины, может способствовать более результативным предстоящим дипломатическим встречам с Россией. Если не будет этого, мы будем жить так, как мы живем, и будем бороться. Но мы точно знаем, что тогда, безусловно, разделен будет мир", - рассказал он.

В таком случае, по мнению президента, сформируются две площадки.

"Одна будет поддерживать Украину, а вторая будет делать вид, что поддерживает, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров. Хотя в принципе, будут делать все, чтобы толкать к тем или иным компромиссам", - констатировал глава государства.

Кроме того, Зеленский считает, что есть глобальная опасность в ослаблении Запада и усилении антагонистов западной политики, ЕС и США.

"Основная опасность - в поляризация мира. В принципе, это и есть стратегия России. Партнеры часто говорят: мы будем с Украиной до ее победы. Сейчас мы четко показываем, как Украина может победить, и что для этого нужно. Очень конкретные вещи. Давайте сделаем все это сегодня, пока все официальные лица, желающие победы Украины, занимают официальные должности", - обратился президент к партнерам.